OPPO Watch: in Europa l’arrivo è previsto entro la fine dell’anno

Qualche giorno fa abbiamo potuto assistere alla presentazione ufficiale di OPPO Watch. Questo dispositivo, dunque, ha saputo catturare l'attenzione di tantissimi utenti, mostrando un design poco audace ma, sicuramente, molto elegante. Tutte le sue forme ricordano Apple Watch, e sotto certi aspetti questo prodotto non fa assolutamente nulla per nasconderlo. Sebbene in una prima fase, però, fosse previsto solo per il mercato asiatico, pare che tale dispositivo possa arrivare anche in Europa, entro la fine dell'anno.

On the China release of OPPO Watch Series, each model is equipped with esim to make calls. For the price I think this is great value for the user.

Users will have to stay tuned for our global launch, there will be a separate launch in western Europe later on this year. 👀 https://t.co/nD9lFYBBAj

— Brian Shen (@BrianShenYiRen) March 13, 2020