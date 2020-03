La ricarica OPPO VOOC Wireless da 30W è pronta al debutto

Si pensava che la VOOC Wireless avrebbe debuttato su Find X2 e/o X2 Pro, ma in realtà così non è stato. Anche se OPPO ha dimostrato di essere leader nell'ambito della ricarica rapida, per vedere la sua ricarica wireless da 30W all'azione bisognerà attendere. Al momento nessun dispositivo OPPO è in grado di caricarsi senza fili, al contrario di brand come Xiaomi e Huawei. Ma anche la stessa OnePlus, il cui prossimo top di gamma dovrebbe finalmente introdurre il supporto alla carica wireless, proprio da 30W.

OPPO Find X2: niente VOOC Wireless a 30W, bisognerà attendere ancora

Allo stesso tempo, anche la rivale Xiaomi ha dimostrato di poter essere all'altezza, lanciando un Mi 10 Pro con ricarica wireless da 30W. E se si considera che Huawei Mate 30 Pro supporta uno standard a 27W, non è da escludere che Huawei P40 Pro possa anch'esso toccare i 30W. Insomma, OPPO potrebbe perdere terreno rispetto ai competitors e questo potrebbe spingerla a mettersi in pari. Proprio XDA ha parlato con i responsabili dell'azienda a riguardo, ricevendo risposte positivi sui piani futuri.

Come dichiarato dall'ingegnere Edward Tian, OPPO ha completato il periodo di ricerca e sviluppo. Di conseguenza, la VOOC Wireless da 30W è tecnicamente pronta al lancio, pertanto manca solo lo smartphone su cui integrarla. E dato che Find X2 è appena uscito, possiamo ipotizzare che il debutto avvenga sulla serie Reno. Quando arriverà OPPO Reno 4 è ancora presto per dirlo, dato che ne è stato appena lanciata la nuova variante Pro. Ma se si considera le tempistiche dei primi 3 modelli, con Reno ad aprile, Reno 2 ad agosto e Reno 3 a dicembre, potremmo parlarne già in primavera.

