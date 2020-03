La smart TV OPPO si farà: conferma ufficiale e periodo di lancio

Oltre che in occidente, la nuova famiglia OPPO Find X2 e Find X2 Pro è stata resa ufficiale anche in Cina. Come dimostrato anche dal lancio contestuale del primissimo OPPO Watch, l'intenzione della società è quello di creare un vero e proprio ecosistema di prodotti. Allo stato attuale i prodotti che lo compongono comprendono cuffie true wireless, powerbank, gamepad, caricatori per auto e poco altro. La strada è ancora lunga per riuscire a competere con realtà concorrenti come Xiaomi e Huawei, ma l'obiettivo è quello. A partire dal lancio della primissima smart TV, adesso confermata ufficialmente dalla stessa OPPO.

OPPO conferma il lancio della serie di smart TV nel corso del 2020

Quello che era soltanto un rumor, comparso in rete a fine 2019, viene adesso confermato in veste ufficiale. Manca ancora un vero e proprio comunicato online, dato che un annuncio del genere non potrà non essere evidenziato da teaser a rotta di collo. Nel frattempo, OPPO ha fatto capire che la propria line-up di smart TV farà il suo debutto durante quest'anno. Non c'è ancora una vera e propria data, ma il vice presidente Liu Bo ha fatto presente che saranno lanciate nella seconda metà del 2020.

La visione di OPPO comprende la creazione di un ecosistema IoT multi-terminale che si concentri su 4 scenari principali: vita privata, famiglia, viaggi e ufficio. Ciò sarà possibile soltanto avendo a disposizione una pletora di prodotti differenti fra loro e la smart TV sarà soltanto l'inizio. Ma è ancora presto per sapere che caratteristiche verranno abbracciate: ne riparleremo nelle prossime settimane.

