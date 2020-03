OPPO RX17 Neo: la ColorOS 6 si aggiorna con le patch di Marzo

Mentre nelle scorse ore Reno 2 ha ricevuto un nuovo aggiornamento che ha introdotto le patch di sicurezza di Febbraio. Ma il piccolo OPPO RX17 Neo guarda decisamente avanti grazie all'ultimo aggiornamento della ColorOS 6 in rilascio in Italia in queste ore.

OPPO RX17 Neo riceve le ultime patch di Marzo con il nuovo aggiornamento della ColorOS 6

Infatti, il mid-range di casa OPPO sta ricevendo un aggiornamento del peso di circa 180 MB che porta la ColorOS 6 alla versione CPH1893EX_11_C.34. L'update in questione non introduce grandi novità ma introduce le patch di sicurezza del mese di Marzo 2020, un gradito regalo per i possessori di OPPO RX17 Neo. Come anticipato in apertura, il nuovo firmware è attualmente in fase di rilascio per il nostro territorio ed arriverà a bordo di tutti i modelli supportati man mano che l'aggiornamento farà il suo corso.

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, il dispositivo è stato lancio a Novembre 2018 e ha debuttato anche in Italia (qui trovate la nostra recensione). Si tratta di un medio di gamma economico, equipaggiato con l'intramontabile Snapdragon 660.

