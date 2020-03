Ultimamente ha fatto capolino in rete la prima (e presunta) immagine di OPPO Reno Ace 2, dispositivo che pare rappresentare un punto di svolta per la serie grazie ad un design rinnovato. Il nuovo look sarebbe stato “confermato” anche da un altro leaker, con qualche dettaglio in più anche sul comparto fotografico. Dopo tante indiscrezioni, ecco arrivare finalmente anche una sorta di ufficialità da parte dell'azienda cinese.

OPPO Reno Ace 2 confermato ad Aprile: spunta la prima certificazione

Il prossimo OPPO Reno Ace 2 non è solo una voce di corridoio ma è in dirittura d'arrivo. A confermalo è niente meno che il VP di OPPO Brian Shen, figura che abbiamo imparato ad apprezzare per le sue anticipazioni (sempre gradite e al limite dello spoiler). Il dirigente ha annunciato sul social cinese Weibo che il flagship arriverà nel corso del mese di Aprile, anche se al momento manca ancora la data precisa. Non viene fatta menzione delle specifiche, anche se il VP sembra entusiasta del peso del dispositivo.

Quasi in contemporanea, un nuovo smartphone del brand è stato certificato dall'ente 3C. Il documento rivela che il modello siglato PDHM00 arriverà con il supporto al 5G ed un caricabatterie fino a 65W. Tenendo presente che Reno Ace è stato il primo modello dotato di Super VOOC 2.0 (da 65W, appunto), è lecito ipotizzare che questo smartphone sia il prossimo Reno Ace 2.

Concludiamo con qualche dettaglio sulle possibili spec del prossimo flagship: le immagini viste finora ci hanno mostrato una Quad Camera circolare (da 48 MP, secondo i rumor) mentre per quanto riguarda i componenti sotto la scocca sembra quasi scontato citare lo Snapdragon 865 ed una batteria di almeno 4.000 mAh. Inoltre, visto che il primo Ace è dotato di un pannello AMOLED con refresh rate a 90 Hz, ci aspettiamo una soluzione simile oppure con una frequenza maggiorata.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.