OPPO Reno Ace 2 come P40 Pro: in arrivo la ricarica wireless da 40W

Da alcuni giorni si parla di OPPO Reno Ace 2, avvistato a sorpresa in una presunta immagine dal vivo e confermato ufficialmente anche dal VP della casa cinese, il quale ha riferito cheil debutto è fissato per il mese di Aprile. Il flagship è stato certificato con a bordo il supporto al 5G e alla ricarica Super VOOC da 65W (come il predecessore) ma a quanto pare OPPO potrebbe alzare il tiro di parecchio, introducendo una novità avvistata da poche ore a bordo di Huawei P40 Pro.

OPPO Reno Ace 2 potrebbe essere il primo modello del brand con ricarica wireless da 40W

Secondo quanto riportato dall'ingegnere capo della sezione dedicata alla ricarica VOOC, quest'anno la compagnia cinese lancerà il suo primo smartphone dotato del supporto alla ricarica wireless da 40W. Una vera novità per il brand e soprattutto un ripensamento, visto che nei mesi scorsi era stata annunciato la ricarica VOOC Wireless da 30W (non ancora commercializzata). Quest'ultima pareva pronta al debutto, ma non è arrivata con la nuova serie Find X2. Comunque visto che il primo Ace è stato il primo smartphone al mondo con ricarica da 65W… beh la cosa potrebbe replicarsi con OPPO Reno Ace 2.

Il nuovo flagship in arrivo ad Aprile potrebbe essere il primo modello della casa cinese con VOOC Wireless da 40W. Ovviamente per avere la risposta definitiva dovremo attendere ancora. Per quanto riguarda le specifiche del dispositivo, al momento si sa poco o nulla (anche se diamo per scontata la presenza dello Snapdragon 865). Come anticipato in apertura Reno Ace 2 è stato avvistato in una presunta immagine dal vivo, con una Quad Camera inserita in un modulo circolare.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.