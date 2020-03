OPPO Reno Ace 2 certificato dal TENAA: ecco le prime immagini

Gli ultimi giorni hanno visto il moltiplicarsi delle indiscrezioni legate ad OPPO Reno Ace 2, smartphone avvistato dal vivo e confermato successivamente da Brian Shen. Il lancio è previsto per Aprile e a riprova del fatto che non manca molto al debutto in patria, ecco che il flagship compare sul portale del TENAA con le prime immagini.

OPPO Reno Ace 2 è comparso sul sito del TENAA, con tanto di immagini

Similmente alla certificazione 3C – la quale ha confermato la presenza della ricarica da 65W – il dispositivo è arrivato sul sito del TENAA con la sigla PDHM00. Come si evince dalle immagini in alto, OPPO Reno Ace 2 presenta una design molto simile al dispositivo avvistato dal vivo qualche giorno fa, con una fotocamera principale (composta da 4 sensori) inserita in un modulo circolare, al centro della scocca. Il flash LED è posizionato al lato del comparto e questo dettaglio manca completamente nella foto dal vivo: quindi o si è trattato di un fake “affidabile” oppure di un'unità prototipale (volendo fare i benpensanti).

Tornando alle caratteristiche del dispositivo, frontalmente trova spazio un ampio pannello con un foro per la selfie camera. Purtroppo il portale dell'ente certificativo cinese non ha ancora confermato le specifiche dello smartphone; tuttavia la comparsa delle immagini di OPPO Reno Ace 2 lascia intendere che non manchi molto al rilascio della scheda tecnica. Non appena compariranno provvederemo ad aggiornare l'articolo.

Per quanto riguarda il lancio, Brian Shen ha confermato il debutto ad Aprile ma ad oggi manca ancora una data. Per concludere, vi ricordiamo che Ace 2 potrebbe essere il primo modello della casa cinese ad avere il supporto alla ricarica wireless da 40W.

