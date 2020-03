OPPO Reno Ace 2 come OnePlus 7T: prime foto dal vivo

Era lo scorso ottobre quando veniva lanciato il modello “Asso” della serie Reno, anche nella versione Gundam. Adesso una nuova foto dal vivo ci fa capire che ci dovrebbe essere anche OPPO Reno Ace 2. Da poco è stato presentata la terza serie in versione Global, ma l'azienda potrebbe sorprendere gli utenti cinesi con un ulteriore top di gamma. Facendo parte dell'egida di BBK Electronics, non è cosa nuova che OPPO, OnePlus e Vivo condividano tecnologie e fattezze estetiche.

Trapelano in rete le primissime foto di OPPO Reno Ace 2

Ed infatti questa presunta foto di OPPO Reno Ace 2 ci mostra un dispositivo che ricorda molto da vicino OnePlus 7T. Questo per la presenza di un modulo circolare atto a contenere il comparto fotografico principale. A differenza del precedente flagship OnePlus, però, qua è possibile scorgere una quad camera anziché un triplo sensore. Ormai avere quattro fotocamere non è più esclusiva dei modelli più mainstream, essendo diventato quasi un must per molti dei produttori asiatici.

Questo modulo sporge abbastanza rispetto alla back cover in vetro blu cangiante, probabilmente per via dello spessore contenuto del telefono. La foto non ci fa capire molto altri, se non la presenza sul frame sinistro dei tasti del volume e in basso della porta USB Type-C. Non scorgiamo l'ingresso mini-jack, quasi sicuramente assente su Reno Ace 2. Il davanti non ci viene svelato, ma siamo abbastanza sicuri che anche OPPO Reno Ace 2 avrà l'ormai onnipresente display forato. Parlando di specifiche, ipotizziamo uno Snapdragon 865, uno schermo a 90 Hz ed una batteria da almeno 4000 mAh con ricarica Super VOOC 2 e ricarica wireless.

