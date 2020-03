OPPO Reno ACE 2: un leaker “conferma” il design e la fotocamera di Find X2

Secondo una foto apparta alcuni giorni fa, il prossimo OPPO Reno Ace 2 avrà un design rinnovato, ispirato a OnePlus 7T e alla sua fotocamera circolare. Le indiscrezioni in merito al futuro modello della casa cinese continuano grazie ad un nuovo leak, che ci conferma quando visto per il design e ci offre qualche dettaglio in più sul modulo fotografico.

OPPO Reno ACE 2 avrà a bordo il sensore SonyIMX di Find X2, secondo questo leak

Un leaker asiatico ha condiviso uno scatto dedicato alla presunta cover protettiva di OPPO Reno Ace 2, “confermando” ancora una volta il modulo circolare presente sul retro. Inoltre, il post affidato a Weibo afferma che il dispositivo sarà dotato di un sensore principale Sony IMX586 da 48 MP, mutuato dall'ultimo Find X2. Tuttavia la vera novità di quest'ultimo è stato il modulo IMX689, con doppia tecnologia OIS e apertura f/1.7. Ci saranno altri elementi presi al top di gamma oppure le analogie finiscono qui?

Al momento non sembrano essere presenti altri dettagli e secondo quanto trapelato fino ad ora, Reno Ace 2 avrà dalla sua una Quad Camera. Volendo fare un pronostico, viste le specifiche del predecessore, è lecito immaginare che il futuro device sarà mosso dallo Snapdragon 865, avrà un display a 90 Hz ed una batteria da almeno 4000 mAh con ricarica rapida Super VOOC 2.0. Quali saranno le altre novità? Dita incrociate e aspettiamoci ulteriori leak nei prossimi giorni.

