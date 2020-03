OPPO Reno 5 sarà il prossimo flagship della serie: ecco quando arriverà | Rumor

Ora che la serie Reno 3 ha raggiunto un buon numero di mercati (tranne il nostro) sembra che la compagnia cinese sia pronta a fare un ulteriore passo avanti. No, non stiamo parlando di Reno Ace 2, il flagship in arrivo ad Aprile con ricarica da 65W e – si vocifera – wireless da 40W, ma del futuro OPPO Reno 5. Sì, avete letto bene: pare che a questo giro, OPPO salterà una generazione.

OPPO Reno 5 protagonista delle prime indiscrezioni

In realtà per gli appassionati di lunga data questo cambio di rotta non sembrerà affatto nuovo. In lingua cinese, la parola utilizzata per il numero 4 suona in modo simile alla parola “morte” e per questo motivo – in genere – si tende a considerarlo come un numero sfortunato e di cattivo auspicio. Per questo motivo vari produttori cinesi lo saltano e passano direttamente al quinto capitolo di una serie: è questo il caso di OPPO Reno 5.

Per quanto riguarda il rumor che vede protagonista il prossimo dispositivo della gamma, arriva direttamente da DigitalChatStation, leaker cinese tra i più affidabili. Ovviamente questa considerazione non fa testo ed l'indiscrezione è da prendere come una semplice voce di corridoio.

Secondo il leaker, OPPO Reno 5 debutterà ufficialmente in patria nel corso del mese di Maggio ma a parte il periodo di uscita, non vengono riportati altri dettagli. La data precisa, le specifiche ed eventuali cambi di look rimangono avvolti nel mistero. Speriamo di saperne di più nei prossimi giorni!

