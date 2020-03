OPPO Reno 3 Global con Helio P90 e una selfie camera da 44 MP: svelate le specifiche

Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile avvistamento di OPPO Reno 3 Pro Global per il mercato internazionale, ma per il momento tutto tace (in via ufficiale). In compenso i leak non mancano di certo e oggi il target è il modello base, ancora una volta in versione Global e con una valanga di dettagli sulle specifiche, compresa la presenza del SoC MediaTek Helio P90.

OPPO Reno 3 Global: un leak ci svela la scheda tecnica del mid-range in arrivo in Europa

Ebbene sì, secondo quanto riportato dal giovane leaker indiano Ishan Agarwal, OPPO Reno 3 Global sarà una variante del modello lanciato in Cina lo scorso dicembre. Invece del SoC Dimensity 1000L, a questo giro troveremo il MediaTek Helio P90, accompagnato 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Il display resterà il medesimo della versione cinese: un pannello AMOLED da 6.44″ con risoluzione Full HD+ ed un notch a goccia. La selfie camera passerà da 32 a 44 MP mentre la Quad Camera posteriore avrà una configurazione leggermente diversa; si tratterà di un modulo composto da un sensore principale da 48 MP (f/1.8) accompagnato da un teleobiettivo da 13 MP, un grandangolo da 8 MP ed un sensore monocromatico da 2 MP.

Le specifiche riportate dal leaker continuano citando una batteria da 4.025 mAh, un sensore ID sotto il display e Android 10 tramite ColorOS 7. OPPO Reno 3 Global avrà dimensioni di 160.2 x 73.3 x 8 mm per 170 grammi e sarà disponibile nelle colorazioni Sky White, Midnight Black e Aurora Blue.

Non viene fatta menzione di un possibile modello Pro e anche il prezzo di vendita e la data di uscita restano ancora nell'incertezza.

