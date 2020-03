OPPO Reno 3 Global ha una data, ma non per l’Europa

La prima versione fuori dalla Cina di Reno 3 Pro è dedicata esclusivamente al mercato indiano, ma alcuni indizi puntano in direzione del debutto anche in Europa (nonostante manchi ancora una conferma ufficiale da parte del brand). Mentre restiamo in attesa di notizie certe, oltre al modello Pro anche la versione standard è pronta a varcare i confini nazionali: OPPO Reno 3 Global debutterà ufficialmente il prossimo 16 Marzo.

OPPO Reno 3 Global ha una data di presentazione

OPPO Reno3 The stunning design of the #OPPOReno3 makes you feel comfortable all the day. #StayClearInEveryShotLaunching on 16th March! Gepostet von OPPO am Mittwoch, 11. März 2020

Com'è facile intuire dai toni, si tratta di una bella notizia a metà. OPPO Reno 3 Global – dopo le prime indiscrezioni, con tanto di specifiche quasi complete – è finalmente pronto ad lancio internazionale, ma la conferma arriva dalla divisione srilankese dell'azienda. Di conseguenza, al momento, non è dato di sapere se e quando arriverà anche in Europa. Tramite i canali social, OPPO Sri Lanka ha condiviso un breve spot in cui viene mostrata la variante Aurora Blue del mid-range. Il post conferma la data del 16 Marzo, ma non svela ulteriori dettagli.

Secondo un recente leak, Reno 3 Global sarà una variante del modello cinese, stavolta con a bordo il SoC Helio P90 ed una Quad Camera da 48 + 13 + 8 + 2 MP. Che ne pensate di questa situazione? La serie Reno 3 diventa internazionale, ma non per l'Europa (per il momento): vorreste vedere anche da noi i nuovi modelli del brand?

