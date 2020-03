OPPO Reno 2 si aggiorna alla nuova versione della ColorOS 6.1 con le patch di Febbraio

A distanza di un po' di tempo dall'ultimo update – avvistato a Gennaio – OPPO Reno 2 sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento in Italia, che porta la ColorOS 6.1 alla versione CPH1907EX_11_A32.

OPPO Reno 2 e ColorOS 6.1: il nuovo aggiornamento porta con sé le patch di Febbraio

Nonostante l'attesa di circa due mesi, il nuovo aggiornamento dedicato a OPPO Reno 2 non presenta novità rilevanti ma si tratta di un semplice minor update che porta con sé le patch di sicurezza di Febbraio 2020. Il changelog non evidenzia altri cambiamenti rilevanti ma è lecito immaginare che l'azienda abbia implementato migliorie e bugfix di rito. Al momento l'update è in fase di roll out in Italia e dovrebbe arrivare a bordo di tutti i modelli supportati nel corso delle prossime ore.

Se non avete ancora messo le mani su Reno 2 ma il nuovo arrivato del brand cinese vi stuzzica, qui trovate la nostra recensione completa. Infine vi ricordiamo che nei giorni scorsi OPPO ha lanciato ufficialmente in Italia Find X2 Pro, il nuovo campione di DxOMark che sarà accompagnato (ma solo in Cina) anche da una variante Lamborghini.

Ringraziamo Stefano – del nostro gruppo Telegram OPPO Italia by GizChina.it – per la segnalazione.

