OPPO si riprende dal Coronavirus e discute dei suoi piani per l’occidente

Nelle scorse ore il CEO di Xiaomi – Lei Jun – ha annunciato la ripresa a ritmi sostenuti della produzione del Mi 10, lanciando un messaggio di speranza per tutto il popolo di Wuhan. La situazione in Cina si sta progressivamente normalizzando (in modo lento, ma costante) grazie alle contromisure del governo e ci si augura che tutto finisca nel migliore dei modi, in tempi brevi. Nel corso del mese di Febbraio 2020 il mercato degli smartphone in patria ha subito un duro colpo, con un calo delle vendite di circa il 54% rispetto allo stesso periodo del 2019. Nonostante ciò il top di gamma di Xiaomi n'è uscito vincitore, con risultati davvero stupefacenti. E per quanto riguarda OPPO? Com'è la situazione per la casa di Brian Shen?

L'espansione internazionale di OPPO continua nonostante l'emergenza in atto: l'azienda fa in punto della situazione

Secondo quanto dichiarato dalla stessa dirigenza della compagnia cinese, l'impatto dell'emergenza Coronavirus è stato meno duro rispetto alle previsioni iniziali. L'azienda ha già dato il via per intensificare la produzione di smartphone destinati al mercato internazionale e i suoi piani di espansione a livello globale non si sono fermati. Anzi, di recente OPPO ha siglato una serie di partnership con vari operatori di telecomunicazioni (come Orange, Vodafone UK, Deutsche Telekom, Telefonica, Telcel ed altri), finalizzate alla diffusione del 5G nei vari paesi dell'UE (e non solo).

Inoltre, il responsabile del marketing globale Wu Qiang ha sottolineato che nella seconda metà del 2019 le vendite all'estero hanno superato quelle in patria, registrando una crescita del 200% in Europa. Quest'anno OPPO si affermerà in nuovi mercati, tra cui Germania, Portogallo, Belgio, Romania e Messico.

I piani per l'espansione internazionale, quindi, continuano senza sosta e nemmeno l'emergenza Coronavirus sembra riuscire a scalfire le intenzioni dell'azienda. Sempre secondo Wu, la contrazione nel mese di Febbraio c'è stata, ma a dispetto dei pronostici la situazione starebbe già migliorando. Per quanto riguarda il mercato cinese, le condizioni dovrebbero migliorare ulteriormente entro la fine di Marzo.

Allo stato attuale le filiali produttive di OPPO avrebbero ripristinato circa l'80% delle proprie capacità e le cose dovrebbero migliorare ulteriormente nel corso dei prossimi giorni.

