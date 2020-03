OPPO PDAM10 passa dal TENAA: specifiche e foto

Sappiamo che OPPO Reno Ace 2 sarà il prossimo top di gamma a cui il produttore sta lavorando. Ma questo non è l'unico modello che ci dobbiamo aspettare, come testimonia l'ultima certificazione TENAA comparsa in rete. Si tratta di OPPO PDAM10, ovviamente un nome in codice che nasconde quello che sarà l'effettivo nome commerciale del telefono. L'ente cinese non soltanto ce ne svela la sigla tecnica, ma anche immagini e specifiche tecniche, dandoci un quadro piuttosto completo.

OPPO PDAM10 compare sul TENAA, con le immagini che ce lo svelano

Le dimensioni di OPPO PDAM10 sono pari a 162 x 75.5 x 8.9 mm per un peso di 188 g. La scocca in vetro (o simil-plastica) contiene una batteria da 4880 mAh, abbastanza capiente da offrire un'autonomia discreta. Questo modello OPPO ospita un pannello da 6.5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con densità di 404 PPI e formato in 20:9. Non è chiaro, ma si intravede la presenza di un display forato, in modo da ospitare la selfie camera in alto a sinistra.

Le specifiche di OPPO PDAM10 comprendo una CPU octa-core a 2 GHz, coadiuvata da 8 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile via microSD. La connettività includerà supporto Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth e GPS, oltre al dual SIM 4G VoLTE. Scopriamo, poi, la presenza di una quad camera da 12+8+2+2 MP, probabilmente con grandangolare, macro e sensore di profondità. Per concludere, OPPO PDAM10 sarà basato su Android 10 con interfaccia ColorOS. L'unica colorazione che viene indicata è Dark Green, quindi non resta che scoprire di che modello effettivo si tratterà.

