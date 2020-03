La compagnia cinese ha svelato il debutto di OPPO Reno 3 Pro nella zona MEA (Medio Oriente e Africa) e per celebrare questa novità, quale Brand Ambassador migliore della star del Liverpool FC, Mohamed Salah?

@MoSalah is our MEA Brand Ambassador!! 😍 We admire his inspirational & dedicated personality, and he sets an example when it comes to achieving goals & dreams, which are part of our brand's many values!#OPPOMEAmbassador#OPPOxMoSalah pic.twitter.com/ZE0UbiuffR

— OPPO Arabia (@OPPOArabia) March 12, 2020