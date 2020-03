OPPO contribuisce alla lotta al Coronavirus in Italia

Nel mentre in Cina la lotta al Coronavirus prosegue con risultati positivi, lo stesso non si può dire per il resto del mondo. In molte nazioni, Italia in primis, l'epidemia prosegue, spingendo ad una chiusura dei confini ed una quarantena delle zone più colpite. Nel mentre, alcune aziende si stanno prodigando per aiutare il paese nel contrastare l'espansione del contagio. Una di queste è OPPO che, con il suo ultimo post su Weibo, ci fa sapere che darà il suo contributo nei confronti dell'Italia.

OPPO fa la sua parte nel contrastare l'epidemia di Coronavirus nel nostro paese

“Insieme ce la faremo! Uniti vinceremo!“

All'interno di questi scatoloni da parte di OPPO è contenuto materiale sanitario, per la precisione 300.000 maschere protettive, dirette non soltanto in Italia, ma anche in Spagna, Germania, Francia e Giappone. Una misura simile a quella adottata negli scorsi giorni da Xiaomi, dato che entrambi i marchi sono adesso ben presenti anche nel nostro paese.

Per rimanere sull'argomento Coronavirus, vi ricordiamo qualche articolo degno di nota, fra cui il parere dell'esperto sul contagio del virus via smartphone e l'assenza di rischi per le spedizioni provenienti dall'Asia.

