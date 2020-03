L’intelligenza artificiale di OPPO è in testa nella competizione mondiale SemEval

OPPO ha annunciato oggi un altro importante risultato conseguito nel campo della ricerca sull'intelligenza artificiale. In occasione del Workshop Internazionale sulla Valutazione Semantica (SemEval 2020) recentemente conclusosi, OPPO si è infatti aggiudicata il primo posto nella classifica riguardante la Sentiment Analysis relativa a testi nei social media in codice misto e in lingua spagnola/inglese. Grazie a questo importante risultato, la compagnia cinese conferma nuovamente la propria posizione di leader nel campo della Sentiment Analysis dei linguaggi in codice misto.

Grazie al suo maggior “quoziente emotivo” l’AI di OPPO balza al comando della competizione mondiale SemEval

La Sentiment Analysis si presta a una vasta gamma di applicazioni: essa, infatti, consente ai computer di intercettare in modo più accurato e sensibile i cambiamenti emotivi degli utenti e garantisce un livello di risposta e reattività sempre più appropriato e su misura ai prodotti che interagiscono direttamente con le persone, oltre a ridisegnare servizi come assistenti vocali e chatbot in un'ottica di sensibilità e cura del cliente.

LEGGI ANCHE:

OPPO Reno Ace 2 come OnePlus 7T: prime foto dal vivo

Osservando il campo dell'analisi dei dati, emerge come grandi quantità di dati su Internet possano essere esaminati anche attraverso l'utilizzo di strumenti appartenenti al settore della Sentiment Analysis. In questo modo si otterranno statistiche più complete e caratterizzate da maggior valore, aiutando così le aziende a svolgere in modo più dettagliato e preciso le analisi di marketing, a elaborare con chiarezza i sondaggi degli utenti e il feedback sui prodotti, oltre che a garantire una maggiore efficienza nello svolgimento di molte attività.

Per quanto riguarda SemEval, si tratta di una delle competizioni più rinomate nel campo dell'elaborazione del linguaggio naturale. Il concorso è infatti sponsorizzato da SIGLEX nell'ambito dell'Associazione per la Linguistica Computazionale (ACL), una delle organizzazioni accademiche internazionali più influenti e dinamiche in questo campo. Dal 2001, SemEval ha organizzato con successo 14 edizioni, attirando le principali università e i maggiori istituti di ricerca di tutto il mondo. L'analisi delle emozioni umane richiede indubbiamente l’impiego di tecnologie dotate di requisiti dagli standard elevati. Per questo, il team di ricerca vocale e semantica dell'OPPO Research Institute ha svolto i propri studi attraverso tecniche di analisi multidimensionale dei dati e ripetuti esperimenti di confronto sul modello di classificazione delle emozioni. Combinando le caratteristiche specifiche dei dati, il perfezionamento del modello e la formazione, il team della casa cinese ha finalmente raggiunto risultati eccellenti.

Altri 7 miliardi di investimenti in Ricerca e Sviluppo

Nonostante la sua recente formazione, il team di ricerca semantica e di analisi del dialogo di OPPO si è aggiudicato una serie di premi rinomati all'interno del settore. Tra questi troviamo il Campionato di traduzione multilingue giapponese-inglese dei brevetti della Conferenza cinese sulla traduzione automatica del 2019 (CCMT2019), nonché primo o secondo posto nelle competizioni di traduzione automatica come WMT, CCMT, IWSLT.

LEGGI ANCHE:

Recensione Find X2 Pro: una bestia di potenza ed eleganza

Inoltre, OPPO risulta attualmente classificata al sesto posto nello Stanford Question Answering Dataset (SQuAD 2.0). Per concludere in grande stile, Tony Chen, Fondatore e CEO di OPPO, ha recentemente annunciato che OPPO investirà in tre anni 7 miliardi di dollari in R&S per promuovere continuamente il progresso nel campo del 5G, AI, AR e big data, oltre che per sviluppare e integrare le tecnologie di base nell'ingegneria hardware e software.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.