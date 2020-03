Voglia di OPPO Find X2 Pro? Gustatevi gli sfondi ufficiali

OPPO Find X2 Pro è stato appena presentato ufficialmente e ha subito fatto parlare di sé. Non soltanto per la fotocamera da primato per DxOMark, ma anche per lo splendido display. Un'ampia unità AMOLED da 6.7″ Quad HD+, con curvature ai lati, pannello forato per ospitare la selfie camera ed un refresh rate a 120 Hz. Il tutto è coronato da sfondi ufficiali che risaltano la bontà dello schermo implementato.

Gli sfondi ufficiali di OPPO Find X2 possono placare il vostro hype

Queste immagini sono adesso disponibili per chiunque volesse scaricarle ed installarle sul proprio smartphone, nell'attesa di poter provare OPPO Find X2 Pro. Queste che vedete qua sopra sono soltanto le anteprime ridimensionate per comodità di caricamento della pagina. Le immagini originali misurano 3168 x 1440 pixel e le potete scaricare dal link qua sotto, dando il meglio quando le si sfruttando su telefoni con display Quad HD+. Ma nulla vi impedisce di poterle utilizzare su dispositivi anche in Full HD+.

Scarica gli sfondi ufficiali per OPPO Find X2 Pro

