OPPO ha finalmente presentato e annunciato ufficialmente l'OPPO Find X2 Pro durante la sua conferenza di lancio online in cui sono stati svelati i dettagli tecnici del dispositivo.

Lo smartphone, vi anticipiamo subito, non teme rivali in termini di scheda tecnica con specifiche da capogiro e una minuziosa cura dei dettagli nella progettazione del design.

OPPO Find X2 Pro punta in alto: è un #SuperlativoAssoluto?

Design

Il Find X2 Pro è realizzato con un design a doppia curva anteriore e posteriore con vetro Corning Gorilla Glass 6 nella parte frontale. Sul retro l'azienda ha utilizzato due nuovi materiali: la ceramica nera realizzata con un processo di incisione a micron e la pelle vegana.

Display e Audio

L'OPPO Find X2 Pro è dotato di un display AMOLED da 6.7″ con risoluzione QHD+ che l'azienda chiama “Ultra Vision“, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e frequenza di campionamento del touch display a 240 Hz. La qualità dei contenuti è arricchita dalla tecnologia O1 Ultra Vision Engine con chip indipendente e funzionalità Motion Clear e HDR Video Enhancement che consentono di rendere più fluida la riproduzione dei video e ottimizzando l'effetto HDR in tempo reale. Il pannello raggiunge una luminosità massima di 1200 nit e una densità di 513 ppi.

Il display del Find X2 Pro ha ricevuto, inoltre, la classificazione A+ da DisplayMate vincendo ben 12 premi.

L'azienda ha posto molta attenzione anche al comparto audio dotando il suo flagship di un doppio speaker stereo con tecnologia Dolby Atmos.

Fotocamera

Il Find X2 Pro è dotato di un modulo a tripla fotocamera così suddiviso:

Principale da 48 mega-pixel grandangolare con sensore custom Sony IMX689, doppia tecnologia OIS e apertura f/1.7;

con sensore custom Sony IMX689, doppia tecnologia OIS e apertura f/1.7; Obiettivo ultra-grandangolare da 48 mega-pixel Sony IMX586 con grandangolo da 120°;

Sony IMX586 con grandangolo da 120°; Teleobiettivo periscopico da 13 mega-pixel con supporto allo zoom ibrido 10x, zoom digitale fino a 60x e OIS.

OPPO Find X2 Pro ha raggiunto la vetta di DxOMark a pari merito con Xiaomi Mi 10 Pro con un punteggio complessivo di 124 punti.

OPPO ha precisato che il Find X2 Pro è il primo smartphone a supportare l'autofocus All Pixel Omnidirezionale che consente di raggiungere la messa a fuoco pixel al 100% e la messa a fuoco omnidirezionale.

La modalità Ultra Night, ovvero la modalità Notte di OPPO, consente ora di coprire tutte le lunghezze focali anche con zoom 60x. Durante la registrazione dei video, invece, lo zoom massimo è 30x. In tal caso la stabilizzazione dei contenuti è garantita dalle tecnologia Ultra Steady Video Pro e Ultra Steady Video che consentono di stabilizzare anche i filmati grandangolari.

Per quanto concerne la registrazione dei video, l'OPPO Find X2 Pro è in grado di registrare a in 4K a 60 fps e in HDR Live con integrazione della ripresa video a 10 bit. Al termine della registrazione delle clip video è possibile sfruttare il nuovo editor video Soloop per modificare e condividere velocemente il contenuto realizzato.+

Scheda tecnica e Software

L'OPPO Find X2 Pro è mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 865 accompagnato da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna UFS 3.0. Lo smartphone supporta anche la connettività 5G grazie al model Snapdragon X55 con una velocità di picco teorica di 7.5 Gbps.

L'autonomia è garantita da una batteria da 4260 mAh con supporto alla ricarica rapida proprietaria SuperVOOC 2.0 da 65 W. I tempi di ricarica del dispositivo da 0 a 100 sono di circa 38 minuti con l'utilizzo del caricatore proprietario.

Il Find X2 Pro è mosso dal sistema operativo ColorOS 7.1 basato su Android 10 su cui OPPO ha puntato molto sviluppando alcuni algoritmi per rendere l'esperienza di utilizzo quanto più fluido possibile: stiamo parlando di oFas, oMem e oSense:

oFas consente di precaricare la cache e avviare le applicazioni più velocemente;

consente di precaricare la cache e avviare le applicazioni più velocemente; oMem studia le abitudine dell'utente allocando le risorse per le applicazioni più usare, ottimizzando la gestione della RAM fino al 40%

Prezzo e disponibilità

L'OPPO Find X2 Pro sarà disponibile all'acquisto a partire dal dall'8 maggio, al prezzo di 1199 euro nella variante da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

OPPO ha lanciato anche una promo per i primi acquirenti che compreranno il dispositivo che prevede un paio di cuffie OPPO Enco Free e un OPPO Bluetooth Speaker in omaggio per tutti gli utenti registrati al sito OPPO Promo dal 22 aprile all'8 maggio con ordini realizzati dall'8 maggio al 30 giugno, con relativo caricamento della prova di acquisto entro il 10 luglio. Coloro che si registreranno dal 9 maggio al 10 luglio riceveranno solamente un paio di OPPO Enco Free.

Discutiamo di questo nuovo dispositivo insieme nel nostro gruppo dedicato ad OPPO. Siamo curiosi di conoscere la vostra opinione.

