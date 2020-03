OPPO Find X2 e X2 Pro: tutte le specifiche svelate in rete

Si avvicina il giorno di lancio della coppia OPPO Find X2 e X2 Pro, i nuovi top di gamma della serie che ha portato OPPO sui palcoscenici globali. Gli esponenti di questa generazione non saranno futuristici quanto il primo modello, ma comunque ci troveremo di fronte a prodotti a dir poco validi (almeno sulla carta). A sottolineare ciò ci hanno pensato sia i teaser ufficiali che i numerosi leaks che sono spuntati in rete in questi giorni. A tal proposito, proprio in queste ore la pagina ufficiale con relative specifiche è stata pubblicata online.

LEGGI ANCHE:

OPPO ha ancora in mente uno smartphone con slider

Un'immagine leaked ci svela le differenze fra OPPO Find X2 e OPPO Find X2 Pro

Facendo una summa di quanto trapelato finora, sappiamo che OPPO Find X2 Pro avrà un display da 6.7″ Quad HD+ (3168 x 1440 pixel). Avrà un refresh rate elevato a 120 Hz, con O1 Ultra Vision Engine, un touch sampling rate a 240 Hz ed un picco di 1200 nits di luminosità. Oltre ad avere un sensore ID sotto allo schermo, il pannello curvo AMOLED HDR, prodotto da Samsung, potrà contare sulla tecnologia 10-bit, definito “True Billion Colour Display“.

L'azienda garantisce che uno schermo così particolare non inficerà troppo sulla batteria, grazie anche a batterie da 4200/4260 mAh. Sia su OPPO Find X2 che X2 Pro troveremo comunque il supporto alla ricarica rapida Super VOOC 2.0 da 65W, con cui raggiungere il 60% in 15 minuti. Nei leaks odierni non se ne fa menzione, ma si vocifera che potrebbe esserci anche una ricarica wireless a 50W.

Quasi scontata la presenza dello Snapdragon 865, con relativo supporto Dual-Mode 5G e Wi-Fi 6. A cambiare saranno le memorie, con un taglio da 8/256 GB per X2 e 12/256 GB per X2 Pro. Inoltre, le RAM saranno di tipo LPDDR4 per il primo e LPDDR5 per il secondo. Scopriamo, poi, che OPPO Find X2 avrà anche degli speaker stereo con Dolby Atmos. A livello di assemblaggio, il vetro 3D integra una curvatura sia davanti che dietro, con colorazione Black ed Orange ed una costruzione in ceramica. I rumors parlano anche di un motore lineare X-Axis per la vibrazione e la certificazione IP68 contro liquidi e polvere.

Concludiamo con il comparto fotografico, formato da una tripla fotocamera da 48+48+13 MP. Il sensore primario Sony IMX689 da 1/1.4″ supporterà il formato RAW 12-bit, mentre il grandangolo è un Sony IMX586 è un grandangolare con capacità di scatto in macro. Infine, il teleobiettivo Samsung S5K3M5 ha una struttura a periscopio con zoom ibrido 10x (digitale fino a 60x). Senza dimenticarci della selfie camera nel display forato, con sensore da 32 MP. Fra le features disponibili troviamo la stabilizzazione Ultra Steady 2.0 che combina OIS+EIS, così come Live HDR e modalità SoLoop per l'editing delle clip.

Appuntamento, quindi, al 6 marzo: vi ricordiamo di seguire l'evento come indicato nel nostro articolo.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.