Tra i vari leak e le conferme ufficiali da parte della stessa compagnia cinese, il quadro dedicato a OPPO Find X2 Pro si è fatto più chiaro ogni giorno delle ultime settimane. Ma ora che mancano solo poche ore all'evento di lancio – fissato per il 6 Marzo – ecco spuntare il leak definitivo, con una montagna di dettagli sulle specifiche del prossimo flagship del brand.

OPPO Find X2 Pro Full Specifications! Shaping up to be quite a flagship phone. I'm pretty sure they are gonna offer all this at a pretty competitive price. What do you think? #oppo #oppofindx2 #oppofindx2pro #findx2 #findx2pro #UncoverTheUltimate pic.twitter.com/CwUF8xXUwa

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 5, 2020