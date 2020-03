OPPO Find X2 non pesa quanto previsto? OPPO ti rimborsa

Dopo il lancio occidentale, la serie OPPO Find X2 ha fatto il suo debutto anche in Asia. E non senza polemiche, con una piccola ma significativa diatriba legata… al peso. Ebbene sì, in questo caso la polemica abbraccia un aspetto spesso sottovalutato ma comunque da tenere in considerazione. Specialmente nel caso di uno smartphone come gli ultimi top di gamma OPPO, le cui varianti principali sono assemblate in ceramica. Un materiale che viene utilizzato con alcuni benefici: in primis la resistenza ai graffi, risultando molto difficile da essere scalfita. In secundis il gusto estetico, con un effetto visivo e tattile di tutto pregio.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi, OPPO e Vivo al lavoro sulle prossime fotocamere da 150 MP

OPPO Find X2: problemi di peso in Asia, l'azienda offre rimborsi

L'altro lato della medaglia dell'utilizzo della ceramica su smartphone è il peso. A differenza dei più comuni vetro e metallo, è un materiale più pesante, ed infatti OPPO Find X2 e X2 Po pesano rispettivamente 196 e 209 grammi. Ed è qua casca l'asino, come si suol dire: dopo averlo acquistato e portato a caso, alcuni utenti si sono accorti che qualcosa non tornava.

Il peso di OPPO Find X2 non corrisponde a quanto promosso. E dopo i controlli che ne sono conseguiti, si è scoperto che sul sito ufficiale OPPO il peso riportato di rispettivamente 187/196 g non è quello reale. Basta fare un rapido calcolo per capire che si tratta di circa 10 grammi in meno rispetto a quello effettivo. E come potrete immaginare, non è tardato troppo prima che in rete si generassero polemiche a riguardo.

A questo punto la dirigenza OPPO si è trovata costretta a pubblicare delle scuse sui social, spiegando la natura di questo errore. Queste discrepanze sono derivanti in parte dal fatto che sia OPPO Find X2 che X2 Pro hanno versioni differenti nei materiali: il primo c'è sia in vetro che ceramica, il secondo sia in ceramica che in ecopelle. Inoltre, la dirigenza specifica che la versione definitiva ha avuto migliorie strutturali che ne hanno leggermente variato il peso. Evidentemente queste modifiche non sono state tenute in considerazione da coloro che si sono occupati di gestire le specifiche sul sito. A questo punto OPPO si è vista costretta ad offrire rimborsi a coloro che hanno sporto lamentela sul peso non corrispondente.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.