OPPO Find X2 e X2 Pro: audio al top grazie a Nokia OZO

Avrete sicuramente visto l'annuncio della serie OPPO Find X2, con due nuovi top di gamma che puntano tutto su display e fotocamera. Ciò non significa che il produttore non si sia curato di ottimizzare anche altri aspetti, fra cui il comparto audio. Non avrà l'ingresso mini-jack, ma gli speaker stereo garantiscono comunque una riproduzione sonora all'altezza delle aspettative. Ma non soltanto: Find X2 offre anche il supporto alla tecnologia OZO Audio di Nokia.

LEGGI ANCHE:

OPPO Watch: diamo un’occhiata più da vicino al nuovo Apple Watch cinese

OPPO Find X2 integra il supporto OZO Audio di Nokia: a cosa serve?

Sia OPPO Find X2 che X2 Pro integrano questa tecnologia, ma di cosa si tratta di preciso? Questo insieme di feature si divide in 3 categorie: a partire da Audio 3D, con cui catturare le fonti sonore tramite microfoni a 360°, fra profondità, direzioni e dettagli in alta fedeltà. Abbiamo, poi, Audio Zoom, per individuare e amplificare dinamicamente il suono durante lo zoom nella registrazione dei video. Concludiamo con Audio Windscreen, per acquisire una qualità audio ottimale anche nel caso in cui tiri vento.

Tutta una serie di caratteristiche tecniche che rendono OPPO Find X2 e X2 Pro più premium di altri competitors, a scapito del portafogli. Fra l'altro, il prezzo di listino è stato criticato dalla rivale Xiaomi, secondo cui Mi 10 sarebbe meglio in quanto a convenienza.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.