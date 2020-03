L'evento di presentazione del nuovo top di gamma della compagnia cinese ha lasciato a bocca asciutta gli appassionati in attesa di OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition. Niente paura perché le indiscrezioni si sono rivelate veritiere… ma sarà possibile acquistare questa versione speciale solo in Cina! Non è detto che il dispositivo non arrivi da noi in un secondo momento e nel frattempo vi riportiamo tutte le novità su design, scheda tecnica e prezzo.

OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Similmente al suo predecessore, anche OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition punta su una back cover con trama Carbon Fiber, con il logo Lamborghini in bella vista al centro della parte inferiore della scocca. Il dispositivo si ispira alla Lamborghini Aventador SVJ Roadster ed è stato realizzato con un nuovo sistema di lavorazione del vetro, il quale ha permesso di ottenere una scocca composta da quattro strati differenti, con linee chiare e scure che hanno permesso di ottenere un effetto tridimensionale.

La confezione di vendita – anch'essa a tema – include una cover protettiva in pelle, un paio di cuffie TWS brandizzate Lamborghini, un caricatore da 65W con un cavo Type-C/USB ed un caricabatterie da auto. Insomma, un pacchetto decisamente ricco!

Per quanto riguarda la scheda tecnica, OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition non presenta differenze rispetto alla versione standard. In basso trovate un recap con tutte le specifiche.

Scheda tecnica

dimensioni di 165.2 x 74.2 x 8.8 mm per un peso di 207 grammi;

per un peso di 207 grammi; display AMOLED da 6.7″ di diagonale con risoluzione 3K Quad HD+ (3168 x 1440 pixel), refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, DCI-P3 100%; densità di 513 PPI, luminosità massima da 1200 nit e protezione Gorilla Glass 6;

da di diagonale con risoluzione 3K Quad HD+ (3168 x 1440 pixel), refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, DCI-P3 100%; densità di 513 PPI, luminosità massima da 1200 nit e protezione Gorilla Glass 6; processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 fino a 2.84 GHz;

fino a 2.84 GHz; GPU Adreno 650 ;

; 12 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 512 GB di storage UFS 3.0 (non espandibile);

di storage UFS 3.0 (non espandibile); lettore d'impronte digitali sotto il display;

Tripla fotocamera da 48 + 48 + 13 MP con sensori Sony IMX689/586, apertura f/1.7-2.2-3.0, lenti 7P, doppio OIS, grandangolo e ultra wide, teleobiettivo periscopico con lenti 5P e zoom ibrido 10X (digitale 60X);

con sensori Sony IMX689/586, apertura f/1.7-2.2-3.0, lenti 7P, doppio OIS, grandangolo e ultra wide, teleobiettivo periscopico con lenti 5P e zoom ibrido 10X (digitale 60X); Selfie camera da 32 MP con apertura f/2.4;

con apertura f/2.4; supporto Dual SIM 5G, banda 20, Wi-Fi 6, Wi-Fi Tri Band, 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.1, mini-jack cuffie da 3.5 mm, USB Type-C 3.1, GPS;

batteria da 4260 mAh con ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65W ;

con ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da ; sistema operativo Android 10 sotto forma di interfaccia ColorOS 7.1.

OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il presso di OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition è di – tenetevi forte – 12.999 yuan, circa 1650€ al cambio. Il super flagship è disponibile nella sola versione da 12/512 GB e sarà in vendita in Cina dal 24 Marzo. Per quanto riguarda una possibile variante internazionale, al momento la casa cinese non ha confermato dettagli.

Per quanto riguarda Find X2 e Find X2 Pro, qui trovate tutte le differenze tra i due modelli. Vi ricordiamo infine che in Europa sarà disponibile la sola versione Pro.

