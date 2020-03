OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition: avviati i preordini in Cina

Qualche settimana fa è stato lanciato sul mercato OPPO Find X2 Pro. Con questo dispositivo il brand si è inserito nella fascia dei top di gamma, andando ad impensierire grandi aziende come Samsung e Huawei. Nonostante questo, però, lo smartphone ha mostrato un'ottima solidità sotto tutti i punti di vista, dimostrando di poter competere a questi livelli. Se questo non bastasse, poi, è stata presentata anche la variante sviluppata in collaborazione con un noto brand automobilistico italiano, mostrando al pubblico OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition. Ora, dunque, sono stati avviati i preordini in Cina.

Questa edizione limitata sarà in vendita dal 24 marzo

Da quello che abbiamo potuto vedere in queste ore, pare che OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition sia pronto ad arrivare sul mercato. Sono partiti, infatti, i preordini in Cina, in vista della commercializzazione che dovrebbe prendere avvio il 24 marzo. Non cambia, dunque, il prezzo di vendita, che si attesta sempre su 12.999 yuan. Si tratta, quindi, di una cifra che al cambio arriva fino a 1.650 euro.

Nonostante il prezzo sia assolutamente fuori scala, questo prodotto presenta un design all'avanguardia che ha richiesto un certo sviluppo. Come per gli interni delle supercar prodotte da questo noto brand italiano, sul retro del telefono avremo a che fare con la fibra di carbonio. Questa, però, è stata sapientemente lavorata al fine di ottenere la miglior sensazione possibile al tocco. Non mancano, poi, il nome dell'azienda così come il logo Lamborghini, che come sul modello precedente viene proposto sulla parte inferiore del device. Oltre a queste caratteristiche, poi, in confezione troveranno spazio tanti accessori differenti, tutti brandizzati Lamborghini.

Scheda Tecnica

dimensioni di 165.2 x 74.2 x 8.8 mm per un peso di 207 grammi;

per un peso di 207 grammi; display AMOLED da 6.7″ di diagonale con risoluzione 3K Quad HD+ (3168 x 1440 pixel), refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, DCI-P3 100%; densità di 513 PPI, luminosità massima da 1200 nit e protezione Gorilla Glass 6;

da di diagonale con risoluzione 3K Quad HD+ (3168 x 1440 pixel), refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, DCI-P3 100%; densità di 513 PPI, luminosità massima da 1200 nit e protezione Gorilla Glass 6; processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 fino a 2.84 GHz;

fino a 2.84 GHz; GPU Adreno 650 ;

; 12 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 512 GB di storage UFS 3.0 (non espandibile);

di storage UFS 3.0 (non espandibile); lettore d'impronte digitali sotto il display;

Tripla fotocamera da 48 + 48 + 13 MP con sensori Sony IMX689/586, apertura f/1.7-2.2-3.0, lenti 7P, doppio OIS, grandangolo e ultra wide, teleobiettivo periscopico con lenti 5P e zoom ibrido 10X (digitale 60X);

con sensori Sony IMX689/586, apertura f/1.7-2.2-3.0, lenti 7P, doppio OIS, grandangolo e ultra wide, teleobiettivo periscopico con lenti 5P e zoom ibrido 10X (digitale 60X); Selfie camera da 32 MP con apertura f/2.4;

con apertura f/2.4; supporto Dual SIM 5G, banda 20, Wi-Fi 6, Wi-Fi Tri Band, 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.1, mini-jack cuffie da 3.5 mm, USB Type-C 3.1, GPS;

batteria da 4260 mAh con ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65W ;

con ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da ; sistema operativo Android 10 sotto forma di interfaccia ColorOS 7.1.

