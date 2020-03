Con la cancellazione del MWC 2020, la compagnia cinese ha dovuto necessariamente rimandare la data di presentazione del suo nuovissimo OPPO Find X2, ma per fortuna l'attesa non è durata poi così a lungo. Il top di gamma debutterà ufficialmente il 6 Marzo e secondo le ultime novità non sarà solo: ecco a voi i primi render leak del flagship, in compagnia del fratello maggiore OPPO Find X2 Pro!

Aggiornamento 02/03: un nuovo render affianca i due smartphone e ci mostra come differiranno. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Aggiornamento 28/02: il dispositivo è apparso sul portale indiano Lazada.

OPPO Find X2 e Find X2 Pro a confronto in questi nuovi render “ufficiosi”

Le immagini presenti nell'articolo sono state pubblicate da un leaker cinese e dovrebbero arrivare proprio dalle immagini promozionali ufficiali del brand cinese. In quella in alto e in copertina è possibile ammirare OPPO Find X2, presumibilmente con una back cover in vetro e dotato di una tripla fotocamera verticale posizionata nell'angolo in alto a sinistra. Lungo i bordi trovano spazio il bilanciere del volume ed il tasto di accensione.

1 di 2

La vera sorpresa, però, arriva delle immagini aggiuntive, dedicate ad OPPO Find X2 Pro. La presunta variante maggiorata era già stata anticipata da una certificazione e il nuovo leak sembra confermare anche quanto dichiarato nelle precedenti indiscrezioni: quello visto in questi render è il modello Pro, l'unico della famiglia ad avere un sistema a periscopio con Zoom digitale 60X. Secondo le immagini in alto, il device arriverà in due versioni: con una back cover in ceramica ed una realizzata in pelle.

Per quanto riguarda la parte frontale, si parla di un panello con bordi curvi ed un foro per la selfie camera, una soluzione 2K (o 3K…) con refresh rate a 120 Hz.

Ecco la parte frontale del nuovo Find X2 | Aggiornamento 27/02

Testing a 5,000,000:1 contrast ratio for life-like vibrancy on a 120Hz screen. Coming soon on #OPPOFindX2. #UncoverTheUltimate pic.twitter.com/Ozg79eVhsp — OPPO (@oppo) February 26, 2020

Mentre i render precedenti sono ancora in cerca di una conferma ufficiale, OPPO ha pubblicato un video dedicato all'imminente Find X2. Nella breve clip viene mostrato il pannello frontale in tutto il suo splendore, con un foro per la selfie camera in alto a sinistra ed un contrasto di 5.000.000:1.

Al di là di qualsiasi diatriba “tecnica” in merito al test, l'azienda ha finalmente dato una conferma in merito al design frontale. Che i render delle scorse settimane (li trovate in basso) ci abbiano visto giusto?

Il nuovo flagship è spuntato sullo shop Lazada | Aggiornamento 28/02

Il nuovo top di gamma del produttore cinese è apparso a sorpresa sul portale di Lazada, famoso e-commerce indiano che si presenta come una via di mezzo tra Amazon e eBay. Al momento la pagina dedicata al dispositivo è stata prontamente eliminata e sopravvive solo l'immagine render che vedete in alto. Questa conferma ancora una volta quanto già rivelato dai teaser leak e dai video pubblicati dalla stessa OPPO.

Volete saperne di più su Find X2? Allora qui trovate tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali in merito alla prossima serie top del brand cinese!

OPPO Find X2 vs X2 Pro: render a confronto | Aggiornamento 02/03

Questa nuova immagine render non lascia più spazio ai dubbi. OPPO Find X2 e X2 Pro saranno piuttosto simili esteticamente parlando, per quanto la back cover presenterà alcune differenze. A partire dalla fotocamera principale, da tre sensori su X2 e da quattro su X2 Pro, con teleobiettivo periscopiale per quest'ultimo. Inoltre, su X2 sembrerebbe esserci una banda più scura sulla destra, anche se è la prima volta che la vediamo.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.