OPPO Find X2 Pro è il nuovo campione di DxOMark, a pari merito con Xiaomi Mi 10 Pro

Stamane il colosso cinese ha presentato ufficialmente il nuovissimo OPPO Find X2 Pro, ancora una volta un piccolo concentrato di tecnologia. Il dispositivo – di cui qui trovate tutti i dettagli – arriva con un comparto fotografico d'eccezione, che si è guadagnato il plauso di DxOMark, al pari della Quad Camera da 108 MP dello Xiaomi Mi 10 Pro.

OPPO Find X2 Pro in cima alla classifica di DxOMark: è lui il Camera Phone per eccellenza (insieme al Mi 10 Pro)

Il top di gamma ha totalizzato la bellezza di 124 punti, suddivisi in 134 per la parte fotografica e 104 per quella video: si tratta degli stessi punteggi dello Xiaomi Mi 10 Pro. Entrambi i dispositivi si piazzano in cima alla classifica di DxOMark diventando i Camera Phone per eccellenza di questa prima parte del 2020. OPPO Find X2 Pro monta una tripla fotocamera composta da un sensore principale Sony IMX689 da 48 MP con grandangolo e stabilizzazione OIS, un modulo ultra wide da 48 MP Sony IMX586 ed un teleobiettivo periscopico da 13 MP con zoom ibrido 10X, digitale 60X e OIS.

In particolare, il team di DxOMark ha elogiato le prestazioni dell'autofocus, la gamma dinamica ed i colori e i bassi livelli di rumore in tutte le condizioni di luce. Buoni anche gli scatti zoom (a lungo e corso raggio) e quelli realizzati in modalità ultra wide. Un punto a favore anche per il bokeh, definito realistico e con un'ampia gamma dinamica.

Ovviamente non mancano dei difetti e per tutti i dettagli sul giudizio della fotocamera di OPPO Find X2 Pro vi rimandiamo alla pagina ufficiale del portale di DxOMark, dove troverete anche una valanga di sample foto.

