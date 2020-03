OPPO Find X2 Pro raggiunge la vetta su AnTuTu Benchmark

Non è ancora chiaro se AnTuTu Benchmark sia destinato a tornare disponibile sul Play Store. Dopo la recente eliminazione da tale piattaforma, infatti, non è più stato reinserito. Nonostante questo, però, tale problema non ha fermato le aziende che solitamente lo hanno sfruttato per certificare la potenza dei propri dispositivi. Tra queste, dunque, troviamo anche OPPO. Nelle scorse ore, infatti, Find X2 Pro è comparso su tale sito, mostrando un record assoluto.

Find X2 Pro totalizza 637.099 punti su AnTuTu

Da quello che abbiamo potuto osservare in queste ore, OPPO Find X2 Pro è comparso su AnTuTu totalizzando 637.099 punti. Si tratta, dunque, del punteggio più alto al momento, superando di gran lunga ASUS ROG Phone 2, con 507.284 punti. Non dobbiamo dimenticare, però, che anche altri prodotti in questo periodo hanno lasciato il proprio segno su tale piattaforma, come Black Shark 3 e Nubia Red Magic 5G. Questi due modelli, però, nel momento in cui sono stati testati erano ancora in fase di test.

Questo dato certifica come Find X2 Pro abbia davvero tutte le carte in regola per concorrere con i principali device usciti fino a questo momento. Vedremo solo nel corso della recensione completa, però, se varrà davvero la pena prenderlo in considerazione per un futuro acquisto.

