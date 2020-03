Non è passato molto dal debutto internazionale del nuovo flagship della serie Find (di cui qui trovate la nostra recensione) che già si parla di una nuova e presunta aggiunta alla famiglia. Un render trapelato in rete mostrerebbe le prime immagini di OPPO Find X2 Lite, versione destinata alla fascia media e che accetta qualche compromesso rispetto ai fratelli maggiori.

OPPO Find X2 Lite: ecco come potrebbe essere il prossimo modello della serie

Il primo impatto con il dispositivo è controverso, in quanto notiamo fin da subito un sonoro cambio di stile. OPPO Find X2 Lite perde il display tutto schermo ed il foro, optando per un semplice notch a goccia nella parte superiore (anche se – almeno secondo le immagini – sembra abbastanza ridotto). A differenza del modello standard e di quello Pro, in questo caso abbiamo una Quad Camera, ancora una volta con orientamento verticale e posizionata in alto a sinistra.

Insomma, sembra quasi di avere a che fare con un altro smartphone e infatti molti appassionati hanno notato una certa somiglianza con Reno 3, precisamente con la Vitality Edition. Se così fosse, allora dovremmo avere un dispositivo mosso dallo Snapdragon 765, dotato di una fotocamera da 48 + 8 + 2 + 2 MP e di un display AMOLED da 6.44″ Full HD+ con sensore ID integrato e con un'autonomia affidata ad una batteria da 4.025 mAh con ricarica VOOC 4.0.

Ma sarà davvero così? Ovviamente l'ultima parola spetta al brand cinese e al momento non è stata ancora confermata l'esistenza di un OPPO Find X2 Lite. Per concludere, vi segnaliamo che il render arriva dal leaker indiano Ishan Agarwal (trovate il link in fonte), in genere abbastanza affidabile.

