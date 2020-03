OPPO si prepara a lanciare delle nuove cuffie TWS

Da quando i produttori di smartphone hanno deciso di abbandonare il supporto mini-jack, il mercato delle cuffie wireless è sempre più variegato. Ogni azienda ha il proprio modello di punta, quasi sempre di tipo true wireless, come nel caso di OPPO. Dopo le primissime O-Free, lanciate nel 2018 con Find X, abbiamo viste le Enco Free assieme alla serie Reno 3 a fine 2019. Ed anche il 2020 vedrà l'arrivo di un nuovo modello, mostrato in questa prima immagine trapelata in rete.

Le prossime cuffie TWS di OPPO sembrano le Huawei FreeBuds, ma non fatevi ingannare

Nel primo riquadro dei quattro presenti vediamo la dock che conterrà queste nuove cuffie TWS di OPPO, il cui look porta subito alla mente alle Huawei FreeBuds 3. In realtà la custodia circolare non ha un'apertura verso l'alto, bensì si apre longitudinalmente, svelando le cuffie sdraiate in orizzontale. Le fattezze degli auricolari sono abbastanza canoniche, senza palesi “scimmiottamenti” ad altri marchi, come a volte può accadere con i marchi asiatici.

Anche se le inquadrature nei render non ci aiutano, è abbastanza ovvio che saremo dinnanzi a cuffie in-ear, probabilmente di fascia medio/alta. Vediamo una feritoia che nasconderà uno dei possibili molteplici microfoni presenti: che possa esserci un sistema di cancellazione attivo del rumore?

