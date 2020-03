OPPO annuncia l’aggiornamento alla ColorOS 7.1: ecco tutte le novità

Insieme alla serie Find X2, OPPO ha annunciato anche il nuovo aggiornamento alla ColorOS 7.1 con tante novità in arrivo per gli appassionati del brand cinese. Per il momento l'update sarà disponibile a bordo dei nuovi flagship e porterà con sé tutta una serie di migliorie: andiamo a scoprire di cosa si tratta.

OPPO ColorOS 7.1 in arrivo con miglioramenti e ottimizzazioni per display e fotocamera

Il primo punto è ovviamente il display dato che i nuovi top di gamma presentano entrambi un pannello AMOLED con refresh rate a 120 Hz. La ColorOS 7.1 di OPPO introduce la tecnologia O1 Super Sensitive Image Quality Engine, in grado di migliorare la qualità dei contenuti visualizzati sul pannello. L'aggiornamento introduce anche la nuova interpolazione dinamica dei frame video, un algoritmo che migliora ulteriormente le cose in coppia con la frequenza di aggiornamento maggiorata.

In pratica i video – solitamente a 30 fps – gireranno a 60 o addirittura 120 fps, con un risultato notevole in termini di fluidità. Allo stato attuale questa novità è supportata da Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Tencent Video e Tencent Sports iQiyi, ma verrà implementata anche per altre piattaforme video.

Non mancano miglioramenti anche per la visualizzazione di contenuti HDR: l'intelligenza artificiale si occuperà di regolare automaticamente la temperatura e la luminosità dei colori in base all'ambiente, in modo da ridurre l'affaticamento degli occhi.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, la ColorOS 7.1 di OPPO introduce l'HDR live durante l'acquisizione di video. Il tutto sarà accompagnato – oltre che lato software – anche dai miglioramenti hardware di Find X2 Pro (tramite il doppio OIS e le altre chicche). L'altra grande novità riguarda sempre il super flagship, con l'introduzione della tecnologia di messa a fuoco Omnidirezionale, elogiata anche da DxOMark.

Inoltre l'aggiornamento introduce anche il supporto ai gimbal: la ColorOS 7.1 è in grado di individuare i dispositivi DJI o di altri brand in uso, senza utilizzare app di terze parti.

Novità sul versante memoria e archiviazione

Un'altra novità dell'update si trova nella gestione della memoria del dispositivo. Oltre a migliorare la velocità di lettura e di scrittura, la ColorOS 7.1 introduce anche una funzione di ottimizzazione della frammentazione, una feature proprietaria che consente un boost del 18% della velocità di lettura delle app. La frammentazione risulta ridotta del 99%, dettaglio che si traduce in una maggiore fluidità del sistema (che resta intatta anche nel lungo periodo)

Ovviamente il tutto si riversa anche nell'UI della ColorOS 7.1, la quale risulta ancora più reattiva. La velocità di avvio delle applicazioni è stata ridotta e sembra che anche i giochi girino meglio, assestandosi su fps più elevati.

