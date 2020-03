OPPO non vuole che giochiate troppo, specialmente se minorenni

Il settore del gaming può rivelarsi polarizzante, specialmente se si parla di dipendenza. Un argomento a cuore per OPPO, come dimostra il rilascio di un sistema per combattere questo trend. Questo fenomeno colpisce in particolar modo in Asia: basti pensare che in Cina il videogiocare è riconosciuto ufficialmente come lavoro. Al contempo, sempre il governo cinese sta cercando di combattere le negatività che ne conseguono, spesso anche con metodi poco ortodossi, come dimostrato da Tencent.

OPPO ha rilasciato un sistema Anti-Gaming per salvaguardare i minori

Tornando a parlare di OPPO, i suoi smartphone integreranno questo sistema, obbligando l'utente ad inserire i propri dati anagrafici reali nel momento in cui si acquisterà un gioco, ma anche con gli acquisti in-game. Ciò impedirà ai minori di 8 anni di spendere più di 50 yuan (circa 6.5€) in una transazione singola e non più di 200 yuan (circa 26€) al mese. Al contempo, le persone fra i 16 e i 18 anni saranno bloccati a 100 yuan a transazione (13€) o 400 yuan (52€) al mese.

Difficilmente questo sistema debutterà fuori dalla Cina, visto che in occidente il trattamento dei dati privati è decisamente più sensibile. Perciò potete stare tranquilli ed acquistare i telefoni OPPO senza aver paura di incorrere in questo tipo di blocchi.

