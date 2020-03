OnePlus 7T/7T Pro si aggiornano e ricevono Breeno, l’assistente vocale

Più di un anno fa OPPO ha presentato Breeno, la propria declinazione dell'assistente vocale come contraltare alla versione Google. Sì, perché in Cina l'ecosistema di Big G è assente per i ben noti motivi, pertanto le aziende si trovano “costrette” a dover proporre delle alternative. E come ben sappiamo, OnePlus ha ereditato da OPPO vari aspetti, principalmente hardware. Ma l'ultimo aggiornamento per OnePlus 7T e 7T Pro dimostra come anche il software sia parzialmente condiviso.

L'assistente vocale proprietario arriva su OnePlus 7T e 7T Pro con l'ultimo aggiornamento

Era già accaduto ad inizio anno, con OnePlus 7 e 7 Pro aggiornati proprio per ricevere l'assistente vocale realizzato dal team OPPO. Adesso la stessa sorte tocca a OnePlus 7T e 7T Pro, come dimostra l'ultimo update rilasciato in Cina, quindi riguardante la HydrogenOS. Da noi, infatti, c'è la più “occidentaleggiante” OxygenOS, il cui assistente vocale è, appunto, Google Assistant. Ma vediamo più nello specifico il changelog completo di questo aggiornamento:

Sistema Ottimizzata la gestione della memoria di sistema. Migliorata la stabilità di sistema e risolti alcuni problemi noti. Aggiornate le patch di sicurezza a marzo 2020.

Assistente vocale Aggiunto l'assistente vocale per soddisfare facilmente le esigenze quotidiane di interazione vocale. Include anche la modalità Voice Car per aiutarti a viaggiare in sicurezza.

Galleria Migliorata la stabilità della registrazione video Slow-Motion Risolto il problema di sparizione della cartella Screenshot Risolti alcuni problemi di delay nella riproduzione video



