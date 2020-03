OnePlus Z sarà il più economico del 2020, ma portate pazienza

Alla domanda “Ci sarà mai un successore di OnePlus X?“, la dirigenza di OnePlus ha sempre risposto picche. Questo per concentrarsi sulla buona riuscita dei modelli di punta, dal 2017 non più uno solo ma almeno due. Ma da quando l'azienda ha deciso di alzare i prezzi, a fronte di telefoni sempre più ripieni di tecnologia, è tornata la necessità di accontentare anche i più attenti al portafogli. Per questo il 2020 vedrà il ritorno di un modello più economico: inizialmente si pensava potesse essere OnePlus 8 Lite, ma i rumors su OnePlus Z confondono nuovamente le acque.

OnePlus X2 si farà, ma avrà un nome inedito e farà parte della serie OnePlus Z

Dopo 5 anni passati a mirare esclusivamente alla categoria premium, OnePlus sta riflettendo su come soddisfare anche le fasce economiche più contenute. È pressoché scontato che il 2020 rappresenterà un'ulteriore evoluzione per la proposta commerciale della società, non più limitata ad un modello ma addirittura a tre. Il terzo potrebbe essere il succitato OnePlus 8 Lite, ma da giorni si vocifera di un possibile lancio di un erede di OnePlus X. Già con i rumors precedenti era chiaro, però, che questa eredità sarebbe spostata sotto una nuova serie.

Indeed! The cheaper #OnePlus phone that will be launching later this year may come under a new “OnePlus Z” Series. Let's wait and watch. #OnePlusZ https://t.co/cXJmm29mRt — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 28, 2020

E adesso potremmo aver scoperto il nome di questa nuova famiglia, come indicano i tweet di Max Weinbach e Ishan Agarwal. Si chiamerebbe OnePlus Z e riprenderebbe lo stesso hardware del modello Lite, quindi viene da chiedersi se saranno lo stesso telefono. Anche perché quattro modelli potrebbero essere troppo, per una community da anni abituata a pochi ma buoni modelli. Ciò che pare quasi scontato è che la presentazione del telefono non avverrà simultaneamente a OnePlus 8. Una mossa comprensibile, in modo da non ammassare tutta l'attenzione del pubblico e spalmarla su più mesi.

