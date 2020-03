OnePlus X tornerà quest’anno, ma con un nome diverso | Rumor

Era il “lontano” 2015, quando la compagnia cinese lanciò il suo primo dispositivo dedicato alla fascia media, OnePlus X. Nonostante fosse un esperimento riuscito – proponendo uno smartphone dotato di caratteristiche di tutto rispetto per il tempo ed un prezzo accessibile – l'azienda decise di interrompere la serie, in modo da potersi concentrare esclusivamente sui prodotti premium. Tuttavia sembra che le cose potrebbero cambiare nel 2020, almeno secondo quanto riportato dall'insider Max Weinbach.

Il nuovo OnePlus X sarà OnePlus 8 Lite? Lo scopriremo presto!

I was told that @oneplus is revamping the OnePlus X under a new series… — Max Weinbach (@MaxWinebach) March 25, 2020

Il personaggio in questione è uno dei nomi noti di XDA e non solo e quindi le sue parole potrebbero avere un certo peso. Inoltre vale la pena notare un piccolo particolare: se Max Weinbach avesse voluto nominare OnePlus 8 Lite l'avrebbe fatto di certo, dato che nelle scorse settimane si è parlato a più non posso di questo presunto, nuovo modello (di cui qui trovate tutte le indiscrezioni trapelate). Insomma, non sarebbe stata una novità né uno spoiler troppo grande. Invece l'insider si è limitato a parlare del ritorno di OnePlus X sotto una nuova veste e con una nuova serie.

Resta quindi da vedere cosa ci riserveranno le prossime settimane. Il medio di gamma della compagnia cinese farà parte della serie 8 oppure vi è l'intenzione di lanciare una gamma a parte? Per avere la risposta a questa domanda dovremo necessariamente pazientare. Tuttavia ricordiamo che il lancio dei nuovi modelli dovrebbe essere previsto per il 15 Aprile (rumor!) quindi di certo ne sapremo di più man mano che ci avvicineremo alla fatidica data.

Nel frattempo vi lasciamo che le nostre recensioni dedicate a OnePlus X (qui), anche in versione internazionale. Lacrimuccia!

