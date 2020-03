OnePlus vuole osare di più, a partire da colori e materiali

Sin dall'inizio del proprio percorso, OnePlus ha cercato di differenziarsi quanto più possibile dalla concorrenza più mainstream. Non soltanto proponendo prodotti altrettanto validi ma decisamente meno costosi, ma anche più originali sotto il profilo estetico. La mente torna a OnePlus One, storico modello di debutto particolare in molti aspetti, a partire dalla modalità di vendita. Era un'epoca in cui probabilmente si osava di più sotto visivamente: basti pensare alla versione in Sandstone, ma anche a quella in Bamboo.

OnePlus sta testando nuove finiture per i suoi prossimi smartphone

Purtroppo con gli anni questa originalità si è gradualmente persa, con produttori sempre più concentrati a fare smartphone premium piuttosto che unici. Un'uniformità che ha colpito anche OnePlus, i cui ultimi top di gamma sono indubbiamente ben fatti esteticamente, ma non troppo eccentrici. Sicuramente questo farà piacere a tutti coloro che preferiscono avere un prodotto elegante, meno a chi cerca un qualcosa di mai visto in circolazione.

We do more testing with colors, materials, and finishing (“CMF”) than you could imagine, because that’s what decides the overall feel of a phone. We've got more to share soon, but until then, what’s your favorite out of these past devices? #NoDetailIsTooSmall pic.twitter.com/SCabnBrBjg — Pete Lau (@PeteLau) March 19, 2020

Forse è proprio per questo che il CEO Pete Lau ha deciso di mostrare agli utenti che lo seguono su Twitter una serie di foto contenenti prototipi di smartphone già usciti sul mercato. Per esempio, vediamo due modelli di OnePlus 7T, assieme a 3 versioni di OnePlus 6 ed una di OnePlus 5T. Quello che colpisce di più in queste immagini sono due modelli in particolare: quello in alto a sinistra e quello in basso a destra. Fra l'altro, il OnePlus 6 in questione lo avevamo già avvistato in precedenza, essendo stato rivelato dal designer che se ne occupò. Lo stesso successe in precedenza, sempre con OP 6, con immagini di unità pre-produzione in varie colorazioni.

Nelle nuove foto vediamo un OnePlus 7T in una finitura che ricorda il marmo, oltre ad un inedito OnePlus 6 con gradiente dal bianco al celeste puro. Lo scopo di queste immagini è farci sapere che il produttore è al lavoro per testare nuove idee per i propri smartphone. Il CEO ha poi proseguito affermando che a breve ci saranno novità, probabilmente riferendosi al lancio della serie 8, prevista per metà aprile. Personalmente mi auguro che ci siano serie intenzioni per riportare in auge varianti più originali dei telefoni. Anche se produrle significa spendere soldi, con il rischio di non incontrare il riscontro del pubblico.

