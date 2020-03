OnePlus ha lanciato un servizio di riparazione per smartphone… a domicilio!

In questo periodo ci stiamo imbattendo in una valanga di indiscrezioni sui prossimi top di gamma OnePlus, specialmente per quanto riguarda il periodo di uscita. Nel frattempo la compagnia cinese non se ne sta di certo con le mani in mano e in India sta provando nuovi modi per soddisfare i clienti. Come? Ma con un servizio di riparazione per smartphone… direttamente a casa!

OnePlus presenta il nuovo servizio di assistenza a domicilio, per ora disponibile solo in India

Purtroppo al momento questa novità è disponibile esclusivamente in India e si presenta come una sorta di assistenza post-vendita avanzata. Il servizio di riparazione a domicilio per smartphone OnePlus è stato testato in segreto per circa sei mesi, ma ora è arrivato il momento di renderlo ufficiale. Al momento l'assistenza a casa è disponibile a Bangalore, Mumbai, Delhi, Hyderabad, Chennai e Pune, ma la compagnia cinese mira ad espandere il servizio ad un maggior numero di città nel corso dei prossimi mesi.

Per far riparare il proprio smartphone a casa è necessario utilizzare l'applicazione ufficiale OnePlus Care (scaricabile dal Play Store). Tramite il software è possibile scegliere una fascia oraria: dopodiché non resta che attendere comodamente a casa l'arrivo del tecnico.

Allo stato attuale, OnePlus è l'unico brand ad offrire un simile servizio di assistenza. Xiaomi e Realme presentano un servizio di ritiro a domicilio (e di riconsegna) ma – effettivamente – OP è l'unica azienda che effettua riparazioni a casa, con tutti i vantaggi del caso. Oltre alla comodità per il cliente, questo potrà anche osservare tutte le operazioni necessarie per la cura del dispositivo, in modo da sapere esattamente per cosa sta pagando. Che ne pensate di questa novità dedicata all'India? Vorreste un servizio del genere anche in Italia?

