OnePlus e Realme estendono anche loro la garanzia

Le conseguenze logistiche del Coronavirus si stanno riflettendo anche nella gestione dell'assistenza da parte dei produttori tecnologici. Anche nel caso di OnePlus e Realme, due aziende che hanno deciso di adeguarsi alle nuove direttive che si sta decidendo di intraprendere. Questo trend è stato inizialmente avviato da Amazon, con il prolungamento della garanzia sui prodotti venduti sulla propria piattaforma.

Ai tempi del Coronavirus i produttori prolungano la garanzia: anche OnePlus e Realme

Nel caso di OnePlus, ecco le dichiarazioni rilasciate da Pete Lau:

“Niente è più importante per noi della salute e del benessere dei nostri dipendenti, clienti, membri della comunità, partner e l'intera famiglia OnePlus.“

Per questo l'azienda ha deciso di estendere la garanzia fino al 31 maggio 2020 per tutti i prodotti per cui sarebbe scaduta fra l'1 marzo e il 30 maggio. Inoltre, il periodo di restituzione e sostituzione è stato esteso da 15 a 30 giorni. Infine, per le procedure di reso e riparazione sarà applicata la spedizione gratuita. OnePlus sta lavorando anche ad un nuovo servizio di backup, in modo da preservare i dati nel mentre il telefono è in riparazione.

Few supportive steps for all our users during this tough period:

-Extended warranty till 31st May for those whose warranty expires between 20th Mar- 30th Apr '20

-Extended Replacement period to 30 days for those who purchased our devices between 15th Mar- 30th Apr '20#StayStrong pic.twitter.com/uHlkkRZPQw — realme (@realmemobiles) March 26, 2020

Per quanto riguarda Realme, l'azienda ha aggiunto dettagli in merito alle precedenti dichiarazioni. Anche in questo caso sarà prolungata la garanzia fino al 31 maggio, valido per tutti i prodotti la cui garanzia sarebbe scaduta fra il 20 marzo e il 30 aprile. Stessa cosa per il periodo di restituzione, esteso a 30 giorni per gli acquisti fra 15 marzo e 30 aprile.

