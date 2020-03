OnePlus Pay da oggi disponibile con OnePlus 7T

L'evento di presentazione di OnePlus 7T segnò anche l'inaugurazione di OnePlus Pay, la piattaforma di pagamento mobile. Pensata per il pubblico asiatico, il team di realizzazione l'ha pensata per affiancarla a quelle già presenti, in particolar modo Google Pay. Tutti i principali produttori di smartphone hanno la loro alternativa: Apple Pay, Samsung Pay, Huawei Pay, Xiaomi Mi Pay e OPPO Pay. E da oggi anche OnePlus si aggiunge ufficialmente a questa lista, permettendo ai propri utenti di usufruire dei pagamenti contactless tramite gli smartphone OnePlus.

OnePlus 7T è il modello di debutto per OnePlus Pay

Il primo smartphone a ricevere questa funzionalità è proprio OnePlus 7T, smartphone che venne lanciato a fianco di OnePlus Pay. Il lancio ufficiale deve ancora avere luogo, ma alcuni possessori dello smartphone ne hanno scoperto la presenza. Questo all'interno della HydrogenOS 10.0.7.HD65, l'ultima release rilasciata per OP7T, ma al momento il servizio non è ancora completo al 100%. Come segnalato, soltanto alcune banche sono supportate, mentre altre verranno aggiunte nel corso del tempo: alcune fanno aggiungere soltanto la carta di credito, altre anche quella di debito.

Con OnePlus Pay, infatti, è possibile sfruttare l'NFC dello smartphone al posto della carta di pagamento, sfruttando la tecnologia contactless presente nei POS in giro per l mondo. Vedremo se OnePlus espanderà il servizio anche fuori da Cina ed India, mercati di riferimento per questo tipo di piattaforme.

