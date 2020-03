OnePlus finalmente si decide: arriva l’Always-On Display nella OxygenOS

È da tempo che la community di OnePlus chiede all'azienda di introdurre la modalità Always-On Display. Finora ci siamo dovuti affidare alle magie del modding, ma il team OxygenOS ha deciso di ascoltare queste richieste. Fino a qualche tempo fa l'azienda si affidava all'Ambient Display, ma finalmente anche i telefoni OP potranno usufruire della schermata sempre attiva a display spento.

The top IDEA is Always-On Display. We hear you, and our OS Product team has replied: it's on our roadmap.

— OnePlus (@oneplus) March 27, 2020