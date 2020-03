OnePlus pubblica il suo nuovo logo: che ve ne pare?

È praticamente ufficiale che fra circa un mese assisteremo alla presentazione della serie OnePlus 8. Il nuovo trittico di smartphone segnerà una sorta di nuovo inizio per l'azienda di Carl Pei. Dall'idea di singolo smartphone che da sempre contraddistingue la società, nel 2020 assisteremo al lancio simultaneo di ben 3 modelli. Anche per questo OnePlus ha deciso di apportare ulteriori cambiamenti, a partire dalla presentazione del nuovo logo.

Il nuovo logo OnePlus abbandona i colori rossi che ne hanno fatto la storia

Ecco il comunicato ufficiale:

“Lo scorso anno, dopo una serie di sondaggi preliminari, abbiamo scoperto che l'immagine del nostro marchio in molti canali globali online ed offline non soddisfaceva gli elevati standard che avevamo in mente. Pertanto, la nostra intenzione iniziale di lanciare questo nuovo progetto di rinnovamento dell'identità visiva del marchio consiste nel soddisfare un semplice desiderio – “nessun compromesso”, offrendo agli utenti un'esperienza migliore, che dovrebbe essere implementata da tutti gli aspetti del marchio. Dobbiamo studiare, iterare e perfezionare l'intero sistema visivo per renderlo come dovrebbe essere. Mercoledì 18 marzo verrà svelato un nuovo sistema di visione, nella speranza che il nuovo design assuma un nuovo look più gradevole ai vostri occhi.“

Niente più rosso, il colore che da sempre simboleggia il logo OnePlus. La nuova scelta stilistica è più semplice e monocromatica, per quanto non si discosti granché a livello di forme e spazi. Il perché non si voglia più optare per il rosso non è dato saperlo. E a voi che ne pare? Vi piace il nuovo logo OnePlus? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti.

