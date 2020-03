OnePlus va all-in sul 5G: investimenti per 30 milioni di dollari

Anche se si parla già di 6G, l'obiettivo è quello di rendere il 5G una tecnologia sempre più solida ed utilizzabile. Fra le aziende in prima linea c'è anche OnePlus, la cui prossima serie 8 comprenderà soltanto smartphone in grado di supportare le nuove reti mobile. Nelle intenzioni della creazione di Carl Pei e Pete Lau c'è la volontà di spingere in questa direzione, con investimenti economici piuttosto corposi. Si parla di 30 milioni di dollari utilizzati per migliorare il proprio comparto di Ricerca e Sviluppo relativo al 5G.

Il 5G conta molto per OnePlus, come dimostrano i milioni di dollari investiti

Come affermato dal CEO Pete, attualmente il 5G è la massima priorità nella strategia dei propri prodotti. Ad oggi l'azienda ha lanciato un solo prodotto in grado di connettersi alle reti del futuro. E dopo il lancio di OnePlus 7 Pro 5G, commercializzato soltanto in alcune nazioni, anche la generazione 7T è risultata priva di modelli (non esclusivi) in grado di fare altrettanto. Questo perché allora il produttore valutò che non fosse necessaria, in un 2019 dove il 5G era ancora poco più che prototipale.

Le cose cambieranno nel 2020, con una serie OnePlus 8 che abbraccerà a pieno il mondo del 5G. Anche per il modello Lite, il cui lancio potrebbe avvenire soltanto dopo i due modelli di punta.

