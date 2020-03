Ormai è da tempo che si vocifera dell'ingresso di OnePlus nel settore delle cuffie TWS, ma fino a questo momento… nulla di fatto. Le cose potrebbero cambiare nel corso delle prossime settimane – in occasione del lancio di OnePlus 8 – e una possibile conferma arriva direttamente dall'account ufficiale indiano dell'azienda.

Aggiornamento 30/03: dopo pochissime ore dai nuovi indizi in merito alle prime cuffie TWS del brand, ecco una smentita circa il debutto a stretto giro. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

OnePlus pronta al lancio delle sue cuffie TWS?

Looking at the way to free your music or looking at a sign🤔

Maybe both! pic.twitter.com/1FJ49Ov578 — OnePlus India (@OnePlus_IN) March 29, 2020

Il tweet che vedete in alto arriva da OnePlus India e stuzzica gli appassionati del brand con una frase criptica e un'immagine delle cuffie Bullet Wireless. Si tratta di una presa per i fondelli (in senso buono, ovviamente) oppure di un'anticipazione in merito al futuro degli auricolari dell'azienda? In fondo che OnePlus lanci delle cuffie TWS è il minimo, visto il numero spropositato di produttori che si sono cimentati nell'impresa, anche compagnie giovanissime (come nel caso di Realme).

Gli auricolari TWS del brand cinese potrebbero essere lanciati con la nuove serie OnePlus 8, in arrivo – secondo indiscrezioni – il prossimo 15 Aprile. Per quanto riguarda il design – ipoteticamente – potremmo azzardare uno stile simile a quello delle attuali cuffie wireless dell'azienda, con una capsula dotata di un anello rosso (rinunciando alla scelta di vari brand di lanciare cuffie in stile AirPods). Per il resto delle caratteristiche possiamo aspettarci la cancellazione del rumore e il Bluetooth 5.0, insieme – ovviamente – ad un prezzo abbordabile.

Vederemo come si evolveranno le cose e nel frattempo vi ricordiamo anche l'altra novità di quest'anno: la presunta serie Z, che introdurrà una gamma di mid-range per la casa cinese.

Un leaker sembra poco propenso al debutto delle cuffie con la nuova serie top | Aggiornamento 30/03

Sadly not — Max J. (@MaxJmb) March 29, 2020

Nonostante il tweet della divisione indiana di OnePlus sembra che le cuffie TWS non debutteranno insieme alla nuova serie 8. La “conferma” arriva da Max J. il leaker – tra l'altro uno di quelli affidabili – che per primo ha anticipato l'arrivo di questo nuovo prodotto della casa cinese. Purtroppo non ci sono ulteriori dettagli o spiegazioni sulla cosa; come si evince anche dall'immagine in alto, il leaker si è limitato a riferire che le cuffie TWS non saranno presentate con i top di gamma in arrivo nelle prossime settimane.

Volendo fare delle ipotesi, potremmo dire che magari – vista la situazione attuale, l'azienda non voglia sprecare questo prodotto lanciandolo in un momento simile. Magari il periodo più propizio potrebbe essere la seconda metà dell'anno, ovvero quando dovrebbe debuttare anche il presunto modello Z (non ancora confermato).

