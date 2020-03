OnePlus annuncia IDEAS, il programma che premia le idee migliori per OxygenOS

Solo poche ore fa vi abbiamo parlato di una chicca interessantissima introdotta dalla compagnia cinese, purtroppo dedicata al solo mercato indiano. Quest'oggi, OnePlus annuncia una novità aperta a tutti gli utenti: IDEAS, la nuova piattaforma per raccolta di feedback su OxygenOS, l'UI proprietaria del brand. Ecco di cosa si tratta.

OnePlus IDEAS è il nuovo programma per la raccolta di feedback su OxygenOS

Tramite il forum ufficiale, l'azienda ha annunciato l'apertura del programma IDEAS, il quale consentirà agli appassionati del brand di condividere il proprio feedback su come migliorare i prodotti OnePlus, con un focus sulla OxygenOS. La nuova piattaforma è già disponibile in versione Global Beta e la compagnia invita gli utenti a partecipare inviando le proprie idee su come migliorare la celebre UI.

Per partecipare non dovrete far altro che effettuare l'accesso all'account di OnePlus Community. Dopodiché potrete inviare la vostra idea tramite questo portale, seguendo i suggerimenti forniti. Ovviamente sarà possibile visualizzare le idee degli altri utenti, impostarle come preferite e commentarle.

L'iniziativa per raccogliere le idee degli appassionati durerà fino al prossimo 30 Aprile 2020, con un processo di revisione e selezione ogni quattro settimane. Allo stato attuale vengono prese in considerazione solo le idee relative alla OxygenOS (probabilmente per i prodotti come gli smartphone bisognerà attendere i prossimi mesi).

Gli utenti con le proposte più interessanti (che verranno implementate) riceveranno un biglietto VIP per uno dei prossimi eventi OnePlus. Sono previsti premi anche per le idee più apprezzate ma per tutti i dettagli (e le condizioni dell'iniziativa) vi rimandiamo al thread dedicato.

