OnePlus non baderà a spese: tutta la serie OnePlus 8 sarà 5G!

Se pensavate di averla scampata con la serie 7 e 7T purtroppo non sarà così anche con la nuova generazione di top di gamma della compagnia cinese. Carl Pei, CEO e fondatore di OnePlus, ha confermato in via ufficiale che la serie OnePlus 8 arriverà con il supporto al 5G e sì, il prezzo ne risentirà.

La serie OnePlus 8 punterà sul 5G, la conferma arriva da Pete Lau

Nel corso di un'intervista con CNET, Carl Pei ha snocciolato un po' di informazioni sul 5G e sul futuro del brand cinese. L'azienda ha investito tanto nel nuovo standard di connettività e si sta muovendo in questa direzione già da diverso tempo. Se fino allo scorso anno un'intera serie OnePlus col supporto al 5G era una possibilità (culminata poi con il lancio di OP7 Pro 5G), ora si tratta di una certezza. OnePlus 8 e il resto della gamma punteranno al futuro e – ovviamente – a risentirne sarà anche il prezzo di vendita.

Il buon Carl Pei – onestissimo – ha chiarito che l'aggiunta del supporto al 5G farà aumentare anche il prezzo della serie OnePlus 8. Per quanto riguarda il periodo di uscita e le specifiche dei nuovi modelli, il dirigente non si è lasciato scappare nulla.

Il debutto della nuova famiglia top dovrebbe essere fissato per il mese di Aprile e oltre al classico modello standard e alla variante Pro si vocifera della presenza di un dispositivo di fascia media, chiamato OnePlus 8 Lite. Sarà davvero così? Non resta che attendere nuove indiscrezioni o una conferma da parte dell'azienda per saperne di più.

Comunque, cosa ne pensate delle parole di Carl Pei? Avete apprezzato il cambio di rotta verso il 5G oppure l'aumento di prezzo vi spaventa? Fatecelo sapere nei commenti, ma prima di rispondere tenete a mente una cosa: allo stato attuale non si sa ancora nulla di certo sui flagship e sul relativo prezzo… quindi forse è inutile fasciarci la testa prima di romperla!

