OnePlus 8 e Snapdragon 865: teaser sulle prestazioni

È ufficialmente partito l'”hype train” per l'annuncio relativo alla serie OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, da quando l'azienda ha iniziato ad esporsi ufficialmente sull'argomento. Se fino a qualche giorno se ne parlava soltanto sotto forma di rumors e soffiate di notizie, adesso i teaser ufficiali ce ne parlano più concretamente. Ed oggi il comunicato riguarda la componente più squisitamente hardware, a partire dall'utilizzo dello Snapdragon 865.

OnePlus 8 sarà ancora più potente, grazie all'implementazione dello Snapdragon 865

Che la gamma OnePlus 8, OnePlus 8 compreso, sarà guidata dallo Snapdragon 865 era pressoché scontato. Sin dal primo modello il produttore si è affidato alle soluzione di fascia massima di casa Qualcomm. E così sarà anche con l'ottava generazione, con il chipset che caratterizzerà tutti i top di gamma di questa prima metà del 2020. Realizzato a 7 nm 2nd Gen, il SoC è in grado di offrire prestazioni migliori del 25% sotto il profilo della CPU. Questo grazie al nuovo processore octa-core: 1 x Kryo 585 Prime a 2.84 GHz + 3 x Kryo 585 Gold a 2.42 GHz + 4 x Kryo 585 Silver a 1.8 GHz.

Un miglioramento del 25% c'è anche lato GPU, con una scheda grafica Adreno 650, con un complessivo risparmio energetico del 25%. Questo anche durante la registrazione dei video (-16%), a fronte di un aumento del 40% nella potenza per gestire il rumore video. Un settore, quello multimediale, supportato dal DSP Hexagon 698, anch'esso in grado di preservare i consumi del 35%.

Lato memorie lo Snapdragon 865 può garantire il supporto ai moduli RAM LPDDR5. Un nuovo standard che fa sì che la RAM possa usufruire di una larghezza di banda da 6400 Mbps, con velocità fino a 51.2 GB/s. Inoltre, lo storage UFS 3.0 è anch'esso molto veloce, garantendo velocità di 1700 MB/s che saranno ulteriormente ottimizzate da due features ad hoc. La prima si chiama Turbo Write e sfrutta la sezione superiore della ROM per avere un intervallo read/write più veloce. La seconda, Host Performance Booster, può ulteriormente aumentare la velocità di lettura casuale dopo usi prolungati.

Appuntamento, quindi, al 14 aprile per la presentazione di OnePlus 8 e 8 Pro. Vi ricordiamo l'articolo su come seguire l'evento in diretta streaming.

