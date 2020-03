OnePlus 8: dopo i render, OnLeaks svela la scheda tecnica

Da qualche giorno OnePlus ha tenuto un evento di presentazione globale, dove ha mostrato il nuovo OnePlus 7T. Questo device rappresenta, finalmente, una vera evoluzione per il modello standard, sebbene sia comunque andato incontro a diverse critiche. Dal punto di vista del design, infatti, non ha convinto molto. Andando oltre questo aspetto, però, non abbiamo ancora fatto in tempo a vedere il 7T Pro, che già compaiono i primi render di OnePlus 8.

Aggiornamento 30/03: a distanza di mesi, OnLeaks torna a parlare di OnePlus 8, questa volta con la relativa scheda tecnica. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

So… Back from 2020, I bring you the very first and very early look at the #OnePlus8! Yeah, already…😏

360° video + gorgeous 5K renders + dimensions + few other details, on behalf of my Friends over @Cashkarocom -> https://t.co/SWanA4kPDv pic.twitter.com/Gh7eUqXsKG

— Steve H.McFly (@OnLeaks) October 3, 2019