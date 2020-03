OnePlus 8 Pro si tinge di verde nei render stampa ufficiosi

Quando vi abbiamo detto che OnePlus è intenzionata ad osare di più con i propri smartphone ovviamente non ci aspettavamo stravolgimenti. Così sarà per OnePlus 8 Pro, il cui design è già stato ampiamente svelato molte settimane fa, per quanto seguito da foto rivelatesi fake. Se vi aspettate grosse novità non ci saranno, seppur il produttore sembrerebbe volenteroso di offrirlo in una nuova colorazione. È sempre OnLeaks a svelarlo, pertanto è una fonte molto affidabile, con immagini che lo ritraggono nella colorazione che potremmo definire Mint Green.

Oltre a poterne apprezzare questa nuova tinta, possiamo nuovamente vedere come sarà fatto OnePlus 8 Pro. I render ufficiosi sono accompagnati da conferme sulle specifiche, a partire dal display forato. Sarà un'unità Super AMOLED da 6.78″ Quad HD+, con un refresh rate che da 90 Hz passerà a 120 Hz. A supporto di tale novità ci sarà lo Snapdragon 865, con 8/128 GB e 12/256 GB, connettività 5G ed una batteria a 4510 mAh. Il supporto della ricarica rapida consentirà di caricarla sia via cavo che wireless a 30W e ci sarà anche la modalità inversa a 3W.

Altra grossa novità sarà la certificazione IP68, per la prima volta su un dispositivo OnePlus. Per quanto riguarda la fotocamera, il retro avrà una configurazione da 48+48+8+5 MP con grandangolo, teleobiettivo ed un ben identificato quarto sensore. La selfie camera non sarà più a scomparsa, quindi, e sarà da 16 MP.

