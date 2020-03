OnePlus 8 Pro in arrivo con display a 120 Hz, ricarica wireless da 30W e IP68: svelato tutto!

I nuovi modelli del brand cinese si fanno sempre più vicini (nonostante qualche intoppo…) e la cosa parecchio palpabile grazie al lancio dell'iniziativa The Lab e alle varie indiscrezioni che vedono la data di uscita fissata per il 15 Aprile. Ciliegina sulla torta, OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro sarebbero stati anche avvistati sul portale del TENAA: mancano le specifiche ma la loro comparsa non può che significare solo una cosa. Nel frattempo, il leaker indiano Ishan Agarwal fa il punto della situazione pubblicando quelle che dovrebbero essere le specifiche complete dei due top di gamma.

Exclusive: They're coming! Here is the full specification list of the #OnePlus8 & 8 Pro. Seems like #OnePlus8Pro is gonna be a beast with 6.78" 120hz QHD+ Display and 48+48+8+5MP Camera Setup. Will have 30W Wireless Charging & IP68 Rating too. I'm so excited! #OnePlus8Series pic.twitter.com/j1AAo19q4J

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 25, 2020